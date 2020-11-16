​В России число увольнений из-за постов в социальных сетях выросло в два раза

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, в России в два раза выросло число увольнений, последовавших из-за неподобающей активности в интернете, пишет «РБК». Свое мнение высказали более 1600 респондентов.

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5 процентов в 2011 году и 10 процентов сегодня», — утверждают представители сервиса. Таким образом получается, что каждая десятая компания хотя бы один раз увольняла сотрудников из-за постов в социальных сетях или личных блогах.

На фоне этого, как отметили в SuperJob, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. Также по статистике в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58 процентов компаний, в этом году — 44 процента.