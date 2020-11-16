Ковид-жалобы сургутян касаются оказания медицинской помощи

В разделе на портале «Твой Сургут», посвященном нарушениям ограничительных мер и лечения COVID-19, уже зарегистрировано 11 обращений, десять из них касаются оказания медицинской помощи.

Горожане жалуются на трудности со сдачей теста на коронавирус, невозможность связаться с врачами поликлиник, к которым они прикреплены и так далее. Ответов на обращения, касающихся оказания медицинской помощи, пока нет.

На нарушение ограничений пожаловался только один человек. «Люди на работе ходят без масок», – лаконично написал пользователь портала. В ответе ему порекомендовали уточнить, в какой именно организации нарушается масочный режим.

Ковид-раздел был создан на портале «Твой Сургут» в конце прошлой недели. «При обращении просим обязательно указывать контактный телефон и поликлинику, к которой Вы прикреплены – это позволит нашим специалистам быстрее и качественнее отрабатывать проблемы», – отметили в пресс-службе администрации города.