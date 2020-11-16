Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 19 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 207 человек. Таким образом, 31 454 жителей округа оказались заражены за весь период пандемии. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи обнаружены в 19 муниципалитетах региона:

• Сургут – 55;

• Ханты-Мансийск – 30;

• Нефтеюганский район – 16;

• Советский район – 16;

• Нижневартовск – 15;

• Югорск – 15;

• Нефтеюганск – 11;

• Мегион – 9;

• Урай – 7;

• Нягань – 7;

• Сургутский район – 7;

• Березовский район – 4;

• Белоярский район – 4;

• Когалым – 3;

• Радужный – 2;

• Ханты-Мансийский район – 2.

• Октябрьский район – 2;

• Кондинский район – 1;

• Лангепас – 1.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 80 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 77 контакты уточняются. Состояние 167 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.