«Победу» проверит Росавиация после акции пилотов пассажирского лайнера в поддержку Артема Дзюбы

Росавиация проверяет авиакомпанию «Победа» после акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы, которую провели пилоты пассажирского лайнера сообщением «Москва – Екатеринбург». Летчики с помощью виражей изобразили в небе над Нефтекамском фигуру, напоминающую фаллический символ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Росавиации.

По данным издания, 11 ноября экипаж «Победы» запросил разрешение на выполнение виражей, не предусмотренных планом полета, из-за «необходимости проверки радионавигационных средств». Также уточняется, что самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с 20-минутной задержкой.



Фото: flightradar24.com

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — приводится комментарий представителя авиакомпании.

Ряд авиаэкспертов не исключили, что акция пилотов может оказаться пиаром авиакомпании.

На прошлых выходных в Сети было опубликовано интимное видео с участием футболиста Артема Дзюбы. Из-за этого футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи. В поддержку Дзюбы выступили представители шоу-бизнеса.