«Победу» проверит Росавиация после акции пилотов пассажирского лайнера в поддержку Артема Дзюбы

Росавиация проверяет авиакомпанию «Победа» после акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы, которую провели пилоты пассажирского лайнера сообщением «Москва – Екатеринбург». Летчики с помощью виражей изобразили в небе над Нефтекамском фигуру, напоминающую фаллический символ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Росавиации.
По данным издания, 11 ноября экипаж «Победы» запросил разрешение на выполнение виражей, не предусмотренных планом полета, из-за «необходимости проверки радионавигационных средств». Также уточняется, что самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с 20-минутной задержкой.
Фото: flightradar24.com
«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — приводится комментарий представителя авиакомпании.
Ряд авиаэкспертов не исключили, что акция пилотов может оказаться пиаром авиакомпании.
На прошлых выходных в Сети было опубликовано интимное видео с участием футболиста Артема Дзюбы. Из-за этого футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи. В поддержку Дзюбы выступили представители шоу-бизнеса.
Даже не удивительно будет что за штурвалами самолетов гражданских авиалиний сидят пилоты нового поколения – педики.
И когда-нибудь эти пилоты в экстазе от соития разобьют самолет с пассажирами вместе.
И самые мерзкие вещи в мире делаются с серьёзным выражением лица. Улыбайтесь господа
Предлагаю, для безопасности полетов, расстрелять каждого второго пилота. Ну или хотя-бы уволить.
Пусть в шоу-бизнес идут. Там и бабла больше получается и неопределенная ориентация предпочтительна.
Только где нынче взять этого Сталина.
Даже Альберт Леонов идейный сталинист искать отчаялся.
Нынче патриоты во главе с самим под брюками стринги носят.
Больно мне за наш СССР
Отберите орден у Насера
Не подходит к ордену Насер....» ( В.С. Высоцкий).