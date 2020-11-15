В Югорске на ходу развалился гараж

Житель Югорска запечатлел на видео неудачную перевозку гаража тягачом. Металлическая конструкция развалилась и упала на проезжую часть. Ролик опубликован в паблике «Портал 2 ГОРОДА Советский и Югорск» во «ВКонтакте».

Судя по всему, гараж был плохо закреплен на тягаче. И в тот момент, когда большегруз подпрыгнул на железнодорожном переезде, конструкция посыпалась. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Водителю встречного автомобиля пришлось сдать назад, чтобы не попасть в переделку. Пользователи сети оценили его везение: «Слава Богу, повезло остальным водителям и пассажирам! Видно, в рубашке родились».