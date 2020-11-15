С начала ноября в ХМАО умерли 74 пациента с подтвержденным COVID-19

В Югре за сутки количество смертей от коронавируса увеличилось на пять – до 318 случаев к 15 ноября. За неделю болезнь унесла жизни 41 жителя Югры. Всего с начала ноября умерли 74 югорчанина с диагностированным COVID-19. Для сравнения, за весь октябрь скончался 61 ковид-пациент.

На данный момент в регионе от коронавируса лечатся почти пять тысяч человек. При этом растет количество пациентов, находящихся с тяжелом состоянии: с 127 человек 1 ноября до 161 человека 15 ноября. Количество больных, подключенных к аппарату ИВЛ, с начала месяца выросло с 95 до 117.

Суточный прирост заболевших составил 200 случаев, выздоровели 130 человек, передает оперштаб региона. За весь период пандемии зарегистрировано 31 247 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 26 152 югорчанина.