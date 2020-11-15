​«Врачи пытаются понять диагноз»: Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации Дмитрия Хрусталева

Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Санкт-Петербурге. По данным издания «Фонтанка», его лечат в больнице, принимающей коронавирусных больных.

Информацию о том, что его коллега попал в больницу, подтвердил Иван Ургант. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», – сообщил шоумен ТАСС.

Ряд СМИ сообщили, что Хрусталев находится в реанимации из-за осложнённого течения COVID-19. Однако источники «Мэш» утверждают, что телеведущего ввели в искусственную кому из-за интоксикации.