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​Карельских школьников научат патриотизму в концлагере

В Карелии устроили концлагерь — в виде реконструкции

​Карельских школьников научат патриотизму в концлагере
Кадр: ГТРК «Карелия»

Карельская деревня Ватнаволок прославилась на всю страну — здесь построили концлагерь, вернее, как уверяют организаторы, реконструкцию лагеря для малолетних узников времен Великой Отечественной войны. Здесь будут проходить патриотические занятия, передает ГТРК «Карелия».

«Сейчас завершаются работы по возведению. Далее внутреннее наполнение и подготовка к заезду ребят. О дате открытия будет позже информация», — рассказала глава фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова: именно эта организация получила на строительство концлагеря президентский грант — 2,8 миллиона рублей.

Патриотические занятия — это экскурсии «патриотические выходные»: подростков будут привозить сюда на уик-энд, они будут смотреть документальные фильмы о войне и о жизни в концлагере, участвовать в военных играх и т.д.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 121, комментариев: 0
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