В районе Нижневартовска спасатели вытащили из леса мужчину, который не мог ходить

Под Нижневартовском спасателям удалось найти и спасти мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться и, тем самым, выбраться из леса. Инцидент произошел накануне, 12 ноября, в СОНТ «Восход».

«Поисковая группа выезжала в СОНТ «Восход» по сообщению: мужчина просит об эвакуации, самостоятельно не может выйти из леса. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили пострадавшего, который самостоятельно не мог передвигаться. Спасатели передали мужчину сотрудникам скорой помощи», – сообщили в пресс-центре КУ «Центроспас-Югория».