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Спасатели нашли вартовчанина, который не мог выбраться из леса

В районе Нижневартовска спасатели вытащили из леса мужчину, который не мог ходить

Спасатели нашли вартовчанина, который не мог выбраться из леса
фото: pixabay.com

Под Нижневартовском спасателям удалось найти и спасти мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться и, тем самым, выбраться из леса. Инцидент произошел накануне, 12 ноября, в СОНТ «Восход».

«Поисковая группа выезжала в СОНТ «Восход» по сообщению: мужчина просит об эвакуации, самостоятельно не может выйти из леса. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили пострадавшего, который самостоятельно не мог передвигаться. Спасатели передали мужчину сотрудникам скорой помощи», – сообщили в пресс-центре КУ «Центроспас-Югория».


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Сегодня в 10:50, просмотров: 200, комментариев: 0
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