Глав субъектов России обязали организовать дополнительные места для ковидных пациентов

К началу следующей недели увеличить резервный коечный фонд – такое распоряжение озвучили в правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил главам регионов держать на контроле обеспечение медучреждений и пациентов на амбулаторном лечении необходимыми препаратами – об этом пишет RG.RU. Отчет о проделанных мерах регионы должны предоставить в Роспотребнадзор до 16 ноября. Далее делать это будут еженедельно.

В Югре уже принято решение увеличить коечный фонд на 750 мест в больницах Сургута и Нижневартовска. Выводить из резерва койки будут по необходимости, исходя из количества поступающих пациентов. К слову, с начала повторного роста заболеваемости осенью коечный фонд сургутской ОКБ уже увеличили в пять раз. Сейчас развернуто 900 коек, из которых занято 733. Пациентов с коронавирусом располагают в инфекционном и терапевтическом корпусах. Под резерв планируют отдать еще и хирургический корпус.