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​Плюс 750: коечный фонд в Сургуте и Нижневартовске снова увеличат

Глав субъектов России обязали организовать дополнительные места для ковидных пациентов

​Плюс 750: коечный фонд в Сургуте и Нижневартовске снова увеличат
Фото: siapress.ru

К началу следующей недели увеличить резервный коечный фонд – такое распоряжение озвучили в правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил главам регионов держать на контроле обеспечение медучреждений и пациентов на амбулаторном лечении необходимыми препаратами – об этом пишет RG.RU. Отчет о проделанных мерах регионы должны предоставить в Роспотребнадзор до 16 ноября. Далее делать это будут еженедельно.

В Югре уже принято решение увеличить коечный фонд на 750 мест в больницах Сургута и Нижневартовска. Выводить из резерва койки будут по необходимости, исходя из количества поступающих пациентов. К слову, с начала повторного роста заболеваемости осенью коечный фонд сургутской ОКБ уже увеличили в пять раз. Сейчас развернуто 900 коек, из которых занято 733. Пациентов с коронавирусом располагают в инфекционном и терапевтическом корпусах. Под резерв планируют отдать еще и хирургический корпус.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 314, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:27
Это хорошо. Но за чей счёт происходит увеличение коечного фонда. Ведь что получается! Как-то незаметно произошло в стране снижение коечного фонда. Мол, менеджеры из фОМС считают, что койка должна работать и быть загружена, там на более 50%. Подсчитали и произвели оптимизацию. «Гром не грянет, мужик не перекреститься». Но то он и неграмотный, и темный мужик. А здесь «умнейшие люди» провели оптимизацию накануне пандемии. И сейчас по вине ФОМС и «стратегов» оптимизации медицина работает в авральном режиме. Текущая плановая профилактическая работа с населением и с хроническими заболеваниями уже 7-8 месяцев побоку. Также как и плановые госпитализации. А некуда госпитализировать! Занято под ковидные отделения. Вот и в Сургуте под ковид перепрофилируется хирургия. Странно, ведь ранее инфекционные отделения строились в отдельно стоящих зданиях. Каким же образом после ковида помещения избавятся от инфекции тем более больничной. Проблема есть? Однако рапорт о 750 дополнительных койках вызывает вопрос: «За чей счёт банкет?» Судя по тому, что перспективы с ковидом в перспективе не столь радужные, вероятно, стоило бы подумать и о новых ковидных госпиталях в Югре или о расширении существующих инфекционных отделений. Надо бы уже подумать о строительстве своей «коммунарки» в Сургуте или в Нижневартовске. А тут новый полпред Якушев собирается «помогать» строить второй мост через Обь. Так разве это сегодня «горит»?А вот бы помочь в борьбе с ковидом и в увеличении стационаров под ковидных больных это была бы «помощь». Но не за счёт существующих мест для лечения других заболеваний. Получается лечим одно, калечим другое. Скажут нет денег. Как нет? Есть! Но нужно выделять приоритеты. В «мирной» обстановке можно тратить миллиарды и на имиджевые мега -проекты типа НТЦ. А сегодня можно сказать «военная» обстановка и деньги бюджета должны использоваться на преодоление этой эпидемии прежде всего. А «рапорты» о 750 койках - это лишь временное и крайне болезненное решение властей за счёт уплотнения коечного фонда и лишения медпомощи остального населения.

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