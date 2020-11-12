Тюменцы привезли четыре «золота» с Дельфийских игр

С XIX молодежных Дельфийских игр России сборная Тюменской области привезла четыре золотые медали, пять серебряных и шесть специальных дипломов. В общем зачете делегация региона заняла 4 место.

С победой вернулись Юрий Меньшиков (баян\аккордеон, 10-13 лет), детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» (ансамблевое народное пение, 10-15 лет), Алина Шайхутдинова (кулинарное искусство, 18-24 лет) и Екатерина Мокина (искусство воспитания, 21-24 лет).

«Дельфийские игры – всероссийский творческий конкурс, который имеет важное значение для развития талантливых детей и молодежи. Командный результат Тюменской области – это огромный прогресс, основанный на системном подходе в выявлении и развитии талантов в нашем регионе. Я благодарю родителей и педагогов, которые вырастили и подготовили победителей, а также желаю нашим талантам дальнейших побед и достижений!», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В 2020 году в Дельфийских играх приняли участие команды из 72 регионов страны. Итоги подвели 10 ноября в дистанционном формате. В пресс-службе департамента культуры отметили, что сборная региона впервые за последние два года попала в пятерку лучших, в прошлом году команда расположилась на 11 ступени, а в 2018-м — на 18-й.