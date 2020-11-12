16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1148   EUR  90,8104  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская сборная вошла в пятерку лучших на Дельфийских играх

Тюменцы привезли четыре «золота» с Дельфийских игр

​Тюменская сборная вошла в пятерку лучших на Дельфийских играх
Фото: admtyumen.ru

С XIX молодежных Дельфийских игр России сборная Тюменской области привезла четыре золотые медали, пять серебряных и шесть специальных дипломов. В общем зачете делегация региона заняла 4 место.

С победой вернулись Юрий Меньшиков (баян\аккордеон, 10-13 лет), детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» (ансамблевое народное пение, 10-15 лет), Алина Шайхутдинова (кулинарное искусство, 18-24 лет) и Екатерина Мокина (искусство воспитания, 21-24 лет).

«Дельфийские игры – всероссийский творческий конкурс, который имеет важное значение для развития талантливых детей и молодежи. Командный результат Тюменской области – это огромный прогресс, основанный на системном подходе в выявлении и развитии талантов в нашем регионе. Я благодарю родителей и педагогов, которые вырастили и подготовили победителей, а также желаю нашим талантам дальнейших побед и достижений!», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В 2020 году в Дельфийских играх приняли участие команды из 72 регионов страны. Итоги подвели 10 ноября в дистанционном формате. В пресс-службе департамента культуры отметили, что сборная региона впервые за последние два года попала в пятерку лучших, в прошлом году команда расположилась на 11 ступени, а в 2018-м — на 18-й.


нравится (0) не нравится (0)
12 ноября в 11:04, просмотров: 86, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Есть время, чтобы погоревать, — но это не должно быть больше двух недель, потому что у ребенка с СМА нет столько времени…» 1348
  2. ​Батарейка не сядет! 1136
  3. ​В Нижневартовске Toyota сгорела после проведенного технического обслуживания 945
  4. Вартовчанка отправится в тюрьму из-за сообщения о ложном минировании 864
  5. На сургутском портале для жалоб появилась отдельная категория для вопросов о COVID-19 791
  6. ​В Ханты-Мансийске детсады начали работать круглосуточно 780
  7. ​В Югре выросло количество вакансий и замедлился рост числа безработных 768
  8. За день умерло шесть югорчан, проходивших лечение от COVID-19 766
  9. За минувший день в Югре выявлено 199 новых случаев заболевания коронавирусом 759
  10. Только за эту неделю 139 югорчан было наказано за неправильную перевозку детей 740
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32160
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 11094
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8828
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 8582
  5. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7463
  6. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 6787
  7. Он видит тайное… 6335
  8. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5909
  9. ​Плохо кончил 5896
  10. ​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки» 5351
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40399
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32160
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23151
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19732
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15463
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13449
  7. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12679
  8. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11823
  9. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11511
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11114

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика