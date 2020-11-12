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​Тюменцев учат оказывать помощь маломобильным родственникам

«Родные люди» открыли кабинет по обучению родственному уходу

​Тюменцев учат оказывать помощь маломобильным родственникам
Фото: admtyumen.ru

Консультационный центр «Родные люди» открыл учебно-симуляционный кабинет, где профессионалы в области ухода за маломобильными людьми делятся своими знаниями с жителями областной столицы и Тюменской области.

«Столкнувшись с ситуацией, когда близкий человек в связи с ухудшением состояния здоровья становится маломобильным, многие чувствуют себя потерянными, в том числе из-за отсутствия навыков по уходу. Для этого мы и открыли симуляционный кабинет. Каждый желающий под руководством профессионала сможет освоить техники и манипуляции, необходимые для ежедневной заботы о близком человеке», — отметили координаторы проекта.

Пройти обучение могут жители областной столицы и муниципальных образований Тюменской области, занятые родственным уходом. Чтобы записаться на обучение или получить консультационную поддержку, достаточно позвонить в колл-центр: +7 (952) 674-93-77 или обратиться в региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20, подробная информация на сайте центра. Контактный телефон: 8 (3452) 51-46-06.

В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области напомнили, что проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».


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12 ноября в 13:48, просмотров: 29, комментариев: 0
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