Социальных предпринимателей Тюменской области научат привлекать инвестиции в проект

На онлайн-площадке «Точки кипения» 1 и 2 декабря в 13.00 пройдет тренинг «Как привлечь инвестора в свой проект и не совершить ошибку?». Мероприятие организовано центром инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке регионального департамента социального развития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Приглашенным экспертом выступит соучредитель компании «Франчайзинг-Интеллект», директор «Единого центра поддержки франчайзинга», спикер международных и российских площадок по франчайзингу Мария Кизима.

«На онлайн-встрече будут подробно рассмотрены Social impact инвестиции, особенности PR-кампании и её влияние на бизнес-результат, а также социальная франшиза как инструмент масштабирования социального проекта. Мероприятие двухдневное, присутствовать нужно оба дня», – отметили в пресс-службе департамента.

Вопросы по мероприятию можно задать сотрудникам центра инноваций социальной сферы по телефону: (3452) 49-99-44, доб. 242.