Лучшие юные музыканты сыграли с Тюменским филармоническим оркестром

В Тюмени в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» состоялся IV областной открытый конкурс «Солист оркестра» на лучшее исполнение произведения с Тюменским филармоническим оркестром.

«Конкурс призван развивать и поддерживать академическое направление в искусстве, совершенствовать исполнительское мастерство молодых музыкантов, дать им возможность находиться на одной сцене с высокопрофессиональным коллективом и проявить себя в качестве солиста – именно в этом состоит главная задача конкурса. Жюри конкурса отметило высокий уровень исполнительского мастерства участников и высококвалифицированную работу педагогов, которые много внимания уделили качеству исполнения и созданию достойного репертуара», – рассказали в пресс-службе регионального департамента культуры.

Всего состоялось три тура. В финальный вышли 12 музыкантов. Гала-концерт конкурса состоялся 9 ноября на сцене Тюменской филармонии прошел. Зрители услышали концерты И.С. Баха, Й. Гайдна, Ф. Мендельсона и А.Скрябина для фортепиано с оркестром, концерты для скрипки и флейты с оркестром, партии из знаменитых опер «Снегурочка», «Метелица», «Рафаэль», «Джанни Скикки» и «Марица».