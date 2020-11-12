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​191 километр тюменских дорог стал безопаснее и качественнее

Строительство дороги по улице Мельникайте в Тюмени завершится через год

​191 километр тюменских дорог стал безопаснее и качественнее
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год отремонтировано 191 километр дорог. 15 километров из них – федерального значения, 27,9 километра региональных дорог вне Тюменской агломерации (за пределами Тюмени и Тюменского района), 34 километра региональных дорог в агломерации, 24,77 километра местных дорог в Тюмени и 74,72 километра дорог Тюменского района.

Также в этом году реализованы два крупных объекта транспортной инфраструктуры: раньше срока реконструирована транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы.

«Второй объект — строительство дороги по улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы. Работы там продолжаются. По завершении строительства дорожное движение будет организовано по двум проезжим частям протяженностью 1470 метров, между которыми будет разделительная полоса. На каждой проезжей части будет по три полосы движения шириной не менее 3,75 метра. Пешеходное движение будет организовано в обоих направлениях. Помимо этого, на правой стороне будет комбинированный тротуар: пешеходная и велосипедная зоны, разделенные между собой бортовым камнем и зеленой зоной», – рассказали в пресс-службе главного управления строительства региона.

Работы здесь планируют завершить 15 ноября 2021 года.


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12 ноября в 14:40, просмотров: 99, комментариев: 0
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