Владимир Якушев прокомментировал проблему доступности северных территорий Урала

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил о готовности объединить усилия с властями Югры в решении вопроса со строительством второго моста через Обь в районе Сургута.

«Это принципиально важная история. Я знаю, сколько времени и сил [губернатор Югы] Наталья Владимировна [Комарова] этому уделяет. Здесь, я думаю, мы объединим наши усилия. Не здорово, что сейчас пандемия и ряд других моментов уменьшили возможности региональных бюджетов, но будем максимально отрабатывать на федеральной площадке, чтобы нам помогли решить этот вопрос», – заявил он.

В целом, решение проблемы транспортной доступности северных территорий Якушев назвал одним из своих приоритетов: «Субъект Российской Федерации, дающий сегодня более 30 процентов вклада внутренней продукции страны, заслуживает иметь трассу в четыре полосы». Полпред отметил, что на состояние трасс влияет перевозка тяжелых грузов нефтяными предприятиями. «Дорога, даже после проведенных ремонтов, в очень короткие сроки приходит в ненормативное состояние. А что касается лета, отпускники должны иметь возможность комфортно на собственных автомобилях перемещаться на большую землю», – подчеркнул он.

Владимир Якушев 9 ноября был назначен уральским полпредом. 12 ноября он дал первую пресс-конференцию на новом посту, обозначив основные направления работы и принципы взаимодействия с региональными властями.