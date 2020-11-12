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Владимир Якушев на новом посту видит себя помощником региональных властей

Владимир Якушев о работе полпредом: «Никакого вмешательства в полномочия друг друга быть не должно»

Владимир Якушев на новом посту видит себя помощником региональных властей
Фото: uralfo.gov.ru

Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев намерен выстроить командную работу, как внутри аппарата, так и с региональными властями. Об этом он заявил на первой пресс-конференции на новом посту, которую провел 12 ноября.

«Что касается работы с региональными и муниципальными органами власти, здесь у меня позиция вполне понятная: мы федеративное государство, и полномочия каждого публичного органа власти четко прописаны, поэтому никакого вмешательства в полномочия друг друга быть не должно. У каждого есть свои задачи, которыми мы и будем заниматься. Мы будем выступать с позиции помощников», – заявил он. И добавил: «Я сторонник командной работы. При реализации задач, поставленных передо мной президентом, буду опираться на командную работу, как внутри своего аппарата, так, естественно, и выстраивать свои отношения с региональными командами: в первую очередь быть их помощником, а не контролером. Эта та позиция, с которой я вступаю в полномочия».

Также новый полпред определил основные направления своей работы: национальные проекты и коронавирус.

Владимир Якушев 9 ноября был освобожден с поста министра строительства и ЖКХ РФ и назначен на должность уральского полпреда. 11 ноября он провел рабочую встречу с коллективом. Ряд политических экспертов ожидали, что на новом посту экс-губернатор Тюменской области будет оказывать значительное влияние на политическую жизнь региона.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 244, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:13
Вроде Полпред, это «государево око», чтоб «фронды» не было в Федеральном округе, что наказы Президента РФ исполнялись. То есть Генеральный инспектор Президента на территории или Генеральный комиссар, но не помощник подчиненых Президенту РФ, а скорее должен быть строгий контролёр Президента РФ. Мне так кажется. И ещё особое поручения Президента исполнить. К примеру объединение четырёх субъектов Федерации.

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