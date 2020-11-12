Ставку НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей повысили до 15%

С 1 января 202 года налог на доход миллионеров повысят до 15%. Это коснется тех, чей заработок превышает пять миллионов рублей ежемесячно. Информация об этом появилась на сайте Госдумы. Выученные средства от повышенной ставки НДФЛ будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. В перечень войдут 29 болезней, представляющих угрозу жизни и здоровью детей (в том числе и онкологические), и 19 редких заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия. «Это именно дополнительное финансирование – все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены», – пояснял ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По данным правительства, в 2021 году за счет средств нового фонда смогут выручить порядка 60 млрд рублей, в 2022 – 64 млрд рублей, в 2023 – 68,5 млрд рублей.