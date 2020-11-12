16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2075   EUR  90,0468  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...

выросли 55.9%

остались неизменными 35.6%

снизились 4.8%

не знаю 3.7%

Всего голосов: 188

Комментировать
0
Больше опросов

Сбудется ли? В России предложили продлить новогодние праздники

Партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние каникулы до 24 января

Сбудется ли? В России предложили продлить новогодние праздники
Фото: pixabay.com

Политическая партия коммунистов выступила с предложением продлить новогодние праздники на две недели. Такая идея возникла у «Коммунистов России» из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости. Также партия предлагает повторить весенний опыт и сделать дополнительные праздничные дни оплачиваемыми. «Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января», – приводит цитату председателя ЦК партии Максима Сурайкина РИА-Новости.

Предполагается, что это станет очередной мерой для того, чтобы замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции к моменту, когда начнется массовая вакцинация населения.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 12:01, просмотров: 293, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Забытый район: жители 28А микрорайона застыли в ожидании благоустройства дворов 1714
  2. На базе нижневартовской больницы будут восстанавливаться пациенты, перенесшие COVID-19 1650
  3. «Есть время, чтобы погоревать, — но это не должно быть больше двух недель, потому что у ребенка с СМА нет столько времени…» 1033
  4. ​Мы потерпим 936
  5. ​Югра заявила большие футбольные амбиции 895
  6. ​Наталья Комарова обсудит с югорчанами, какая поддержка требуется семьям с детьми в период коронавируса 834
  7. ​За время пандемии жители и бизнес Югры реструктурировали кредиты на 24 миллиарда рублей 831
  8. ​Андрей Трубецкой пообщается с Белым Яром онлайн 823
  9. ​Тюменские власти ожидают роста турпотока в регион 815
  10. ​К 2030 году каждый пятый квадратный метр жилья в Югре будет новостройкой 813
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31953
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 10921
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8780
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 7669
  5. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 7411
  6. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7376
  7. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 6605
  8. Он видит тайное… 6309
  9. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5871
  10. ​Плохо кончил 5698
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40391
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31953
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23138
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19727
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15438
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13433
  7. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12522
  8. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11802
  9. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11496
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11094

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика