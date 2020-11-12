Партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние каникулы до 24 января

Политическая партия коммунистов выступила с предложением продлить новогодние праздники на две недели. Такая идея возникла у «Коммунистов России» из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости. Также партия предлагает повторить весенний опыт и сделать дополнительные праздничные дни оплачиваемыми. «Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января», – приводит цитату председателя ЦК партии Максима Сурайкина РИА-Новости.

Предполагается, что это станет очередной мерой для того, чтобы замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции к моменту, когда начнется массовая вакцинация населения.