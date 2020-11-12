В Голышманово открыт центр амбулаторной онкологической помощи

В Тюменской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» начал работу пятый центр амбулаторной онкологической помощи. Он открыт на базе Областной больницы №11 в Голышманово. Здесь смогут лечиться жители Голышмановского, Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов, которые раньше проходили противоопухолевое лечение в тюменском «Медицинском городе».

«Тактика лечения наших пациентов назначается мультидисциплинарной комиссией «Медицинского города». Хирургическое лечение все пациенты по-прежнему получают на базе областного центра, а лекарственную терапию теперь могут получать по месту жительства. Для пациентов такой подход очень удобен, им не приходится ездить на дальние расстояния. Кроме этого, домашние условия и постоянная поддержка близких положительно влияют на психологический комфорт пациента», – объяснил руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи Алексей Шестаков.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона добавили, что в Центре амбулаторной медпомощи будет вестись диспансерное наблюдение пациентов, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, а также оказываться своевременная диагностика злокачественных новообразований и предраковых патологий.

Ранее подобные центры начали работать в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске. «Их основная цель – повышение качества и доступности оказания специализированной онкологической медицинской помощи, а также содействие раннему выявлению злокачественных новообразований», – подчеркнули в депздраве.