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​В Ялуторовской больнице создают комфортные условия для пациентов с инсультами

В неврологическом отделении больницы Ялуторовска обновили все кровати

​В Ялуторовской больнице создают комфортные условия для пациентов с инсультами
Фото: Дарья Ровбут

В неврологическом отделении Областной больницы №23 в Ялуторовске в рамках национального проекта «Здравоохранение» установили три десятка функциональных кроватей.

Здесь оказывают помощь людям, перенесшим инсульт и находящихся в острой фазе этого опасного состояния. «Именно поэтому полная замена старых кроватей на новые, функциональные – это принципиально важный момент. Новые кровати имеют гидроподъемник, причем не механический. Чтобы изменить положение головного конца кровати, сделать саму кровать выше или ниже, достаточно воспользоваться пультом. Медсестрам придется прикладывать меньше физических усилий, чтобы позиционировать пациентов. А ведь для процесса реабилитации пациентов после инсульта очень значима сама возможность высадить человека, которому пока не хватает для этого собственных сил», – рассказала старшая медицинская сестра неврологического отделения Наталья Пульникова.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подчеркнули, что одна из целей региональной медицины – сделать пребывание всех пациентов в больницах и поликлиниках по возможности более комфортным.


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11 ноября в 11:42, просмотров: 97, комментариев: 0
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