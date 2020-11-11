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​«Билет в будущее» получили больше 17,5 тысяч тюменских школьников

Старшеклассники Тюменской области участвуют в проекте по профориентации

​«Билет в будущее» получили больше 17,5 тысяч тюменских школьников
Фото: admtyumen.ru

К проекту «Билет в будущее» Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» присоединились более 17,5 тысяч учащихся 6-11-х классов Тюменской области. Он реализуется в рамках нацпроекта «Образование» с целью помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию.

«На первом этапе тюменские участники прошли уже больше 60 тысяч профориентационных тестов. Они помогают определить склонности к конкретным профессиям и оценить уровень первичных навыков. На платформе доступно для прохождения больше 50 тестов, в том числе, для детей с ограниченными возможностями. На втором этапе юные тюменцы прошли уже больше тысячи профессиональных проб, где они под руководством наставников выполняют задачи из практики настоящих специалистов, например проведение химического анализа, расчет бюджета проекта, ремонт двигателя внутреннего сгорания. Направление школьник выбирает сам, участие в практике согласовывается родителями. На третьем этапе все, кто прошел профпробы, получают ответы на актуальные вопросы для учащихся средней и старшей школы: куда идти учиться и где потом работать», – рассказали в пресс-службе департамента образования Тюменской области.

Стоит отметить, что участие в проекте бесплатное и присоединиться к нему может т любой учащийся 6-11-х классов, зарегистрировавшийся вместе с одним из родителей на платформе bilet.worldskills.ru. До 23 ноября проходит также фестиваль профессий «Билет в будущее». У школьников есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий в дистанционно-очном формате.

Тюменская область участвует в проекте в третий раз. В этом году практические мероприятия проходят с августа по ноябрь на базе 13 образовательных учреждений региона, оснащенных необходимым оборудованием.


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11 ноября в 09:24, просмотров: 91, комментариев: 0
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