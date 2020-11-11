В Тюменской области вырос интерес к акции «Большой этнографический диктант»

В Тюменской области более 34 000 человек присоединились к акции «Большой этнографический диктант». Событие проходило при поддержке регионального комитета по делам национальностей с 3 по 8 ноября и было приурочено ко Дню народного единства.

«Многонациональной Тюменской области есть чем удивить участников акции. Начиная от мест проведения диктанта — этнографическое стойбище народов севера или центры национальных культур — заканчивая уникальными вопросами о народах, живущих в нашем регионе, и интересными историческими фактами. В этом году количество участников этнодиктанта заметно выросло, а значит, растет интерес к национальной культуре народов России, становится крепче межнациональное единство», – рассказал председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

Этнодиктант проводится с 2015 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.