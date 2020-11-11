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​В Тюменской области запущен проект по поддержке самозанятых

Тюменские самозанятые и желающие открыть свое дело могут пройти бесплатное обучение

​В Тюменской области запущен проект по поддержке самозанятых
Фото: pixabay.com

Центр «Мой бизнес» фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработал бесплатный видеокурс для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости представил.

Проект представлен двумя модулями «Главное про самозанятость и особенности налогового режима» и «От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг». Пройти курс могут действующие, начинающие предприниматели и просто интересующиеся актуальными знаниями в этой сфере.

«Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку. Уверен, что запущенный нашим инвестиционным агентством проект для многих жителей области станет полезным и они смогут быть успешными в своем деле», — отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

В региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства напомнили, что самозанятые граждане могут воспользоваться целой линейкой мер господдержки. В центре «Мой бизнес» можно получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, по юридическим или бухгалтерским вопросам.

Вы можете приехать в региональный центр по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 (ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», Тюменский технопарк); позвонить по номеру телефона: 8 (3452) 53-40-00, доб. 1093 либо оставить сообщение в форме обратной связи на сайте или по ссылке.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 45, комментариев: 0
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