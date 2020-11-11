Тюменские термальные курорты активно продают туры на новогодние праздники

К первому в России термальному сезону присоединились восемь тюменских курортов. Развитие этого направления отдыха позволит увеличить внутренний турпоток в регион, убеждена директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

«Сегодня к термальному сезону присоединились восемь тюменских курортов – заявили свои программы, акции, бонусы. Эту темы мы планируем развивать ежегодно и каждый сезон радовать гостей новыми мероприятиями. Интерес к тюменским источникам есть, и мы будем его поддерживать», – отметила Мария Трофимова.

Сейчас курорты готовятся к новогодним праздникам. Активно идет продажа туров: «Мы заявили о себе на федеральном уровне, подписали соглашения с крупнейшими многопрофильными туроператорами. Видим хорошую загрузку на зимние каникулы в санатории «Сибирь», термальном курорте «ЛетоЛето», загородных резиденциях. Это хороший показатель нашей работы».

Особое внимание уделено эпидемической безопасности на отдыхе: сотрудники отрасли прошли обучение, а алгоритмы работы согласованы с Роспотребнадзором. «Мы готовы обеспечить гостям высокий уровень безопасности. Думаю, это также повысит интерес к нашим термальным источникам и повлияет на рост турпотока», – заключила Мария Трофимова.

В конце прошлой недели в Тюменской области был открыт первый в России сезон термальных вод. На церемонии присутствовали глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор. Зарина Догузова убеждена, что хороший туристический потенциал Тюменской области обеспечивают природная уникальность тюменских термальных курортов и развитая инфраструктура вокруг них.

Стоит отметить, что тюменские источники уникальны происхождением воды: не горное или вулканическое, а из подземного моря, которое оказалось запертым внутри в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад.