Самыми употребляемыми словами в российских СМИ в 2020 году стали «самоизоляция» и «обнуление»

В 2020 году Россия самоизолировалась и обнулилась — судя по сообщениям СМИ, именно так запомнится это странное время. По данным Государственного института русского языка имени Пушкина, «самоизоляция» и «обнуление» стали самыми употребляемыми словами в русскоязычных СМИ, об этом сообщает ТАСС.

Также, по словам научного руководителя проекта «Слово года» доктора филологических наук Михаила Осадчего, часто упоминались в медиа такие понятия, как «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».

При этом для очевидного лидера — «ковида» — 2020 год стал дебютным (ранее слово не использовалось, поэтому оценка изменения частоты его применения не может быть объективной). «Коронавирус» звучал в СМИ часто, но по оценке влияния на язык он отстал и от граждан, сидящих по домам, и от президента Путина, обнулившего себе все сроки правления с помощью изменения Конституции.

Заметим, что в англоязычных странах тема самоизоляции также захватила медиасферу: там словом года был, по сути, синоним этого понятия — «локдаун»