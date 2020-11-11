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​«Самоизоляция» и «обнуление» — слова 2020 года

Самыми употребляемыми словами в российских СМИ в 2020 году стали «самоизоляция» и «обнуление»

​«Самоизоляция» и «обнуление» — слова 2020 года
Фото: pixabay.com

В 2020 году Россия самоизолировалась и обнулилась — судя по сообщениям СМИ, именно так запомнится это странное время. По данным Государственного института русского языка имени Пушкина, «самоизоляция» и «обнуление» стали самыми употребляемыми словами в русскоязычных СМИ, об этом сообщает ТАСС.

Также, по словам научного руководителя проекта «Слово года» доктора филологических наук Михаила Осадчего, часто упоминались в медиа такие понятия, как «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».

При этом для очевидного лидера — «ковида» — 2020 год стал дебютным (ранее слово не использовалось, поэтому оценка изменения частоты его применения не может быть объективной). «Коронавирус» звучал в СМИ часто, но по оценке влияния на язык он отстал и от граждан, сидящих по домам, и от президента Путина, обнулившего себе все сроки правления с помощью изменения Конституции.

Заметим, что в англоязычных странах тема самоизоляции также захватила медиасферу: там словом года был, по сути, синоним этого понятия — «локдаун»


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Сегодня в 14:25, просмотров: 362, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:32
«Самоизоляция» + «обнуление» = самоуничтожение лишних людей.
Злая Эллочка
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Сегодня в 15:41
Блекаут и Максим Кононенко
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:02
Так ведь год ещё не закончился к тому, что имеем: Коронавирус» (февраль), «Самоизоляция, удаленка » (март- июнь), «обнуление, поправки в Конституцию»(июнь), «социальная дистанция»( март- н/в), «отравление, новичок»( август), «Карабах» ( октябрь), «самоудовлетворение» (ноябрь), «Пашинян» (ноябрь). И ещё будут, думаю, более приятные для обывателя, новые слова в 2020 году. «Не бойтесь завтрашнего дня!».
Злая Эллочка Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:13
Декабрь → трындец
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