Тюменские власти упростили условия получения материнского капитала на первого ребенка

Правительство Тюменской области изменило условия предоставления регионального материнского капитала.

«Изменения в законодательстве позволят воспользоваться правом на получение регионального материнского капитала на первого ребенка еще большему количеству молодых семей, которые фактически проживали в Тюменской области, но постоянную регистрацию имели в другом субъекте РФ», – сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

С 7 ноября для получения данной меры социальной поддержки подтвердить факт проживания в Тюменской области в течение пяти лет можно документом (сведениями) о регистрации по месту жительства; копией вступившего в законную силу решения суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, заверенной в установленном законом порядке (подтверждать факт проживания в Тюменской области указанным документом можно независимо от наличия регистрации по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации).

Обратиться за назначением регионального материнского капитала на первого ребенка можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Материнский капитал предоставляется только в безналичной форме. Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно не выходя из дома — через региональный портал государственных услуг. Также можно обратиться с заявлением через филиалы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. За дополнительной консультацией можно обратиться по Единому социальному телефону 8 (3452) 6-8888-6, по телефонам Информационно-справочной службы Тюменской области 8 (3452) 566-330, 88001001290.

Региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках реализации национального проекта «Демография».