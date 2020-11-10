Андрей Пантелеев рассказал, почему Тюменская область претендует на звание термальной столицы страны

На прошлой неделе в Тюменской области впервые в России был открыт термальный сезон. На мероприятии присутствовали губернатор Александр Моор и глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Тюмень сильно удивляет. В двух часах полета от Москвы не ожидаешь увидеть настоящие горячие целебные термы. Регион однозначно может претендовать на роль фишки этого зимнего сезона и на роль новой точки на туристической карте нашей страны, в которой невероятным и неожиданным образом совмещаются оздоровительный отдых, термы и богатое культурно-историческое многовековое наследие, которое здесь так бережно хранят», – цитирует главу Ростуризма пресс-служба правительства Тюменской области.

Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев выразил уверенность, что с помощью Ростуризма скоро о регионе заговорят, как о термальной точке притяжения. «Для многих россиян это до сих пор неизвестная история, что у нас есть горячие источники. Тема термальных вод однозначно вызывает интерес у любого человека, желание съездить и посмотреть. Уверен, что с точки зрения позиционирования региона термы - это мощный локомотив, который поможет нам и в этом туристическом направлении тоже развиться», – отметил он и назвал несколько причин, почему стремление Тюменской области получить звание термальной столицы России обосновано.

1. Всё включено

Тщательный анализ показал, что в Тюменской области, в отличии от большинства российских и европейских курортов, собран весь комплекс направлений термального оздоровления и отдыха: теплые, горячие и минеральные источники, а также целебные грязи.

«То, что все это на равнинной территории, а не в горах или областях вулканической деятельности – настоящий феномен, и причина ему – море, которое миллионы лет назад при тектонических сдвигах оказалось замкнутым, законсервированным внутри», – отметили в пресс-службе главы региона.

2. Доступность и комфорт

Перелет из Москвы займет всего около двух часов. Транспортная инфраструктура Тюменской области позволяет комфортно и недорого добраться от вокзала и аэропорта до горячих источников, тогда как до многих российских курортов по прибытии в регион нужно еще продолжительное время ехать. Размещение доступно по цене.

«В части инфраструктуры, конечно, на контрасте с Европой мы где-то можем немного проигрывать, однако работа с новыми инвесторами уже идет», – отметил Андрей Пантелеев.

3. Инвестиционная привлекательность

Во время встречи Александра Моора, Зарины Догузовой и инвестиционного блока правительства региона с инвесторами обсуждались три новых проекта. Один из них начнут реализовывать уже в 2021 году. По второму проекту в следующем году закончат разрабатывать проектную документацию, а по третьему начнут ее готовить. Все проекты предусматривают качественную инфраструктуру и четкое позиционирование: две, три или четыре звезды. Прорабатывается еще ряд проектов, которые в перспективе могут стать частью рекреационного кластера.

«Например, помимо зон отдыха, которые активно посещаются, в планах развитие реабилитационного направления на базе термальных и грязевых месторождений. Это и один из этапов в поддержку развития медицинского туризма, у нас для этого есть все предпосылки. Медицинский город ежедневно обслуживает до семи тысяч человек, оттуда сформируется потребность в реабилитации. Мы рассматриваем проекты по всей области, не только Тюмень, Тобольск и Тюменский район. Например, один из инвесторов планирует развитие локаций сразу в нескольких муниципальных районах», – отметил Андрей Пантелеев.

4. Не только источники

Глава Ростуризма обратила внимание также на историко-культурное наследие Тюменской области. С правительством региона обговорили связку Верхнего посада, где работы по реконструкции сделаны, с Нижним посадом, где они начались.

«Мы начали реконструировать Базарную площадь, но там еще много есть объектов, которые надо восстанавливать, и часть из них – федеральная. Это как раз и обсуждали: как вместе региону и федерации синхронизироваться и восстановить исторический центр Нижнего посада Тобольска. Сейчас в нацпроекте «Жилье и городская среда» прорабатывается один из проектов, который так и называется – «Восстановление исторических центров городов». Возможно, мы с Тобольском туда будем заявляться», – подчеркнул замгубернатора.