На фестивале «Тюменское качество» представят лучшие товары региона

В Тюменской области в рамках Всемирной недели качества, которая в этом году пройдет во второй декаде ноября, состоится сразу несколько мероприятий. Местные производители представят свои товары на фестивале «Тюменское качество», а жители региона выберут «народный» продукт.

Фестиваль продукции «Тюменское качество» пройдет с 12 по 15 ноября в областном центре на площадке ГМ «Лента» (Мельникайте, 139).

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в период проведения фестиваля будут обеспечены все нормы безопасности, предписываемые торговым объектам в ходе проведения мероприятий. Фестиваль ждет гостей 12 и 13 ноября с 15.00 до 21.00, 14 и 15 ноября с 11.00 до 17.00», – рассказали в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

На фестивале будут представлены самые разнообразные виды продукции, производимой в области. «Жители и гости города смогут продегустировать представленные продукты питания на месте или получить образцы тюменской продукции для дегустации дома, поучаствовать в конкурсах и викторинах и получить полезный подарок, а также узнать о том, как осуществляется контроль на предприятиях по обеспечению высокого уровня качества», – добавили в департаменте.

Голосование за «народный» продукт «Тюменское качество» пройдет на сайте проекта «Покупай тюменское».