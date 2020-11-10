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​Автор «Текста» подготовит следующий «Тотальный диктант»

Автором «Тотального диктанта — 2021» станет Дмитрий Глуховский

​Автор «Текста» подготовит следующий «Тотальный диктант»
Фото: siapress.ru

Очередная акция «Тотальный диктант — 2021» запланирована на 10 апреля, сообщили организаторы: сегодня стало известно имя автора текста. Им станет автор «Текста» — писатель Дмитрий Глуховский.

Напомним, что, помимо «Текста» Глуховский написал цикл постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034» (они родили целый сонм подражателей и продолжателей), а также антиутопий «Метро 2035» и «Будущее».

По словам директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, именно жанровое своеобразие наследия Глуховского стало серьезным аргументом в его пользу — организаторы хотели показать именно многообразие современной литературы. Сыграл свою роль и апокалиптический характер 2020 года, из-за которого, к слову, и сам «Тотальный диктант» сначала перенесли с весны на осень, а потом и вовсе провели онлайн.

Состоится ли «Тотальный диктант — 2021» в привычном виде в апреле, еще непонятно. Если состоится — напомним, что в Сургуте в число площадок неизменно входит СИА-ПРЕСС ЦЕНТР.

Также неясно, какой город станет в этом году столицей акции — среди претендентов Якутск, Томск, Саранск, Волгоград, Калининград и даже зарубежные города Нур-Султан, Берлин, Стамбул? Сейчас города борются за это звание. Призом для победителя станет не только звание столицы, но и приезд автора текста — Дмитрий Глуховский прочтет диктант на главной площадке.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 182, комментариев: 0
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