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​За моральный вред: когалымский детский сад заплатит компенсацию за травму ребенка

Когалымский городской суд взыскал с дошкольного образовательного учреждения компенсацию морального вреда за травму ребенка

​За моральный вред: когалымский детский сад заплатит компенсацию за травму ребенка
Фото: pixabay.com

За травму 5-летнего ребенка руководству детского сада «Березка» в г. Когалыме придется заплатить 70 тысяч рублей. Такое решение вынес местный суд. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы в 2019 году. По факту получения травмы проверку провела Прокуратура г. Когалыма. Стало известно, что травмы воспитанница детского сада получила во время прогулки. Их степень специалисты оценили как вред средней тяжести.

Исковое заявление прокурора суд удовлетворил. Также дошкольное образовательное учреждение обязали устранить с территории конструкции, которые не соответствуют требованиям безопасности.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 199, комментариев: 0
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