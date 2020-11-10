В компании «Газпром переработка» сменился генеральный директор

В высшем руководящем составе компании «Газпром перарботка» — изменения: генеральный директор Марат Гараев покинул должность, о чем сообщается на официальном сайте ПАО «Газпром».

«Марат Гараев, ранее возглавлявший ООО «Газпром переработка», назначен заместителем начальника Департамента 335 ПАО «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы газового гиганта.

Вместо Гараева исполнять обязанности руководителя ООО «Газпром переработка» будет первый зам гендиректора, главный инженер Айрат Ишмурзин.

Напомним, что до Гараева на этой должности работал Юрий Важенин, который сейчас является сенатором от Югры: уход одного из заслуженных газовиков от управления компанией случился в мае 2016 года, а в конце 2017 года предприятие, распродав свои активы в Сургуте сменило прописку на петербургскую (к слову, сам Гараев прибывал в Сургут именно из северной столицы). При этом огромное здание на проспекте Ленина до сих пор числится на балансе предприятия: закончить отделку и въехать в него оно так и не успело.