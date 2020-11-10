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​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки»

В компании «Газпром переработка» сменился генеральный директор

​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки»
Фото: surgut-86.ru

В высшем руководящем составе компании «Газпром перарботка» — изменения: генеральный директор Марат Гараев покинул должность, о чем сообщается на официальном сайте ПАО «Газпром».

«Марат Гараев, ранее возглавлявший ООО «Газпром переработка», назначен заместителем начальника Департамента 335 ПАО «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы газового гиганта.

Вместо Гараева исполнять обязанности руководителя ООО «Газпром переработка» будет первый зам гендиректора, главный инженер Айрат Ишмурзин.

Напомним, что до Гараева на этой должности работал Юрий Важенин, который сейчас является сенатором от Югры: уход одного из заслуженных газовиков от управления компанией случился в мае 2016 года, а в конце 2017 года предприятие, распродав свои активы в Сургуте сменило прописку на петербургскую (к слову, сам Гараев прибывал в Сургут именно из северной столицы). При этом огромное здание на проспекте Ленина до сих пор числится на балансе предприятия: закончить отделку и въехать в него оно так и не успело.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 1082, комментариев: 4
Комментарии:
крокодил
не нравится
Сегодня в 11:21
Сургут как проходной двор. Обидно
Бугаева
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Сегодня в 11:39
Перефразирую известное выражение - "Марат сделал своё дело. Марат может уходить"
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 11:55
Этот Марат Гараев для Сургута был «ноль». Никакой пользы. Главное здание «Газпромпереработки»не достроил, не продал недострой, не подарил городу. Ничего не сделал. Типичный «варяг». Политика кадровая Газпрома странная. Если не сказать больше. Впрочем как и сам Миллер. Ни одного мегапроекта, в которые вложены миллиарды народных денег, не довёл до конца. Ни одного. «Сила Сибири» - нет отдачи. Китайцы загибают пальца и воротят нос от нашего газа. Меркель вместо завершения супервыгодного проекта для Германии за нас счёт «Северного потока-2» пляшет под дудки ЕС и «привечает» Навального. Хочет усидеть на двух стульях. «Странная бабка». Про «Турецкий поток». По моему здесь Миллер подсунул Президенту РФ очень сомнительный геополитический проект, вместо «Южного потока». «Маккейны» приходят и уходят. А Борисов потом «валялся» в ногах у Путина за «Южный поток», но поезд ушёл. А Миллер не решил этим проектом проблему Украинского транзита. А теперь Эрдоган нас повязал этим проектом и путается в ногах в Южном Закавказье. И ничего сказать ему нельзя? Марат Гараев? А что Марат? Что Миллер, что Гараев. «Каков поп, таков и приход. «Не украсть, ни покараулить».
Швондер.
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Сегодня в 12:36
Кого-кого повязал?
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