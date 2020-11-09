Состоялась встреча победителей конкурса «Цифровой прорыв» с представителями департамента информатизации Тюменской области

Победители окружных этапов федерального конкурса «Цифровой прорыв» при взаимодействии с департаментом информатизации продолжат дорабатывать свои идеи и прототипы. Такая договоренность была достигнута на встрече победителей конкурса с представителями департамента.

Победителями различных ИТ-хабов конкурса стали 16 человек, 22 участника прошли в шорт-листы лучших. Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич поблагодарила гостей встречи за активное участие в конкурсе и высокие результаты. Победители, в свою очередь, отметили, что «участие в «Цифровом прорыве» поднимает тебя на уровень выше и показывает какие компетенции необходимо развивать дальше».

Напомним, что на онлайн-хакатоне «Уральский IT-хаб», который проходил в рамках конкурса «Цифровой прорыв», победила тюменская команда Ingins software. Кейс «Разработка программного обеспечения, позволяющего анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижения жителей города» был представлен на конкурс департаментом информатизации Тюменской области.

В Тюменской области подготовка кадров в сфере ИТ-технологий ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».