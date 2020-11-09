На I Тюменском музейном форуме отметили значимость волонтеров культуры

На I Тюменском музейном форуме волонтеры культуры поделились лучшими практиками работы, а организаторы рассказали о том, как благодаря взаимодействию с волонтерами поменялась работа каждой отдельной организации.

Спикерами форума выступили создатель и куратор команды волонтёров «Наследники» (г. Москва) Елизавета Миляева и методист Исторического парка «Россия – Моя история» (г. Якутск) Раиса Федорова. Они поделились опытом создания масштабного выставочного проекта и организацией работы волонтеров в регионе и привлечением молодежной аудитории в музей.

«Интересно, что среди спикеров были не только представители музеев, но и волонтеры, которые позволили узнать тонкости работы с другой стороны. Сергей Горшкалев, автор и руководитель флагманского проекта «Культурный квест» в Санкт-Петербурге, рассказал об их опыте работы с музеями. Благодаря «Культурному квесту» маленькие музеи Северной столицы получили возможность привлечь посетителей и внедрить в свою работу современные технологии, например, дополненную реальность», – отметили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Модератором площадки «Волонтеры культуры в музее» выступил директор тюменского Исторического парка «Россия – Моя история» и руководитель регионального опорного центра «Волонтеры культуры» Павел Шафорост. В работе приняли участие специалисты из разных культурных организаций страны.

I Тюменский музейный форум проходил в онлайн-формате в конце октября. Организатором выступило правительство региона.