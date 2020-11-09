В ноябре станции скорой помощи Тюменской области получат 46 автомобилей

В ноябре станции скорой помощи муниципалитетов Тюменской области обновят автопарк. В понедельник, 9 ноября, глава региона Александр Моор вручил ключи от 13 специализированных машин Тюменской станции скорой медицинской помощи. Еще 33 автомобиля до конца месяца будут переданы в том числе и в районы юга области – Ишимский, Тобольский, Ялуторовский и другие.

«Мы постоянно обновляем автопарк подразделений скорой медицинской помощи – сегодня в нем 167 машин. От ритмичной работы системы здравоохранения зависят жизни и здоровье людей. Мы будем помогать нашим медикам работать быстро и эффективно. Особенно это важно сейчас, в период пандемии, когда медицина испытывает серьезную нагрузку», – отмечается в сообщении губернатора в соцсети.

Автомобили оснащены современным оборудованием для качественной диагностики и спасения жизней: пульсоксиметрами, кардиографами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и другой техникой.