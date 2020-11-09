Путин назначил Якушева полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, который освобожден от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Документ опубликован на сайте Кремля. Другим указом глава государства уволил с поста уральского полпреда Николая Цуканова, вышедшего на пенсию.

О том, что Владимир Якушев сменит министерское кресло на должность полпреда стало известно в конце прошлой недели. Источники РБК отмечали, что при нем была проведена масштабная реформа долевого строительства, основной целью которой было решение проблемы обманутых дольщиков. По мнению ряда политических аналитиков, с назначением Якушева должность полпреда может перестать быть номинальной. Вероятно, на новом посту экс-губернатор Тюменской области будет оказывать значительное влияние на политическую жизнь региона.

«Якушев, без преувеличения, политическая глыба. Он один из самых успешных губернаторов, курирующих север, прекрасно знающий элиты всех северных территорий. Он обречен выйти за рамки полпредских полномочий и стать межрегиональным «генерал-губернатором». Традиционно уральские полпреды не допускались ни в Ханты, ни на Ямал, их роль была ограничена, у Севера были прямые кураторы в Москве. Если Якушев действительно станет полпредом, он станет первым полпредом, который изначально опирается на северные территории», — цитирует политолога Александра Пирогова Znak.com.

Напомним, что Владимир Якушев с 2005-го по 2018 год руководил Тюменской областью. В мае 2018 года вошел в состав правительства России, возглавив министерство строительства и ЖКХ.

Стоит отметить, что 9 ноября в кабмине произошли самые масштабные за последнее время кадровые перестановки. Среди прочих в отставку отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Бывший губернатор Ямала может перейти на работу в НОВАТЭК.