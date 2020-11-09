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​Владимир Якушев – новый уральский полпред

Путин назначил Якушева полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе

​Владимир Якушев – новый уральский полпред
Фото: siapress.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, который освобожден от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Документ опубликован на сайте Кремля. Другим указом глава государства уволил с поста уральского полпреда Николая Цуканова, вышедшего на пенсию.

О том, что Владимир Якушев сменит министерское кресло на должность полпреда стало известно в конце прошлой недели. Источники РБК отмечали, что при нем была проведена масштабная реформа долевого строительства, основной целью которой было решение проблемы обманутых дольщиков. По мнению ряда политических аналитиков, с назначением Якушева должность полпреда может перестать быть номинальной. Вероятно, на новом посту экс-губернатор Тюменской области будет оказывать значительное влияние на политическую жизнь региона.

«Якушев, без преувеличения, политическая глыба. Он один из самых успешных губернаторов, курирующих север, прекрасно знающий элиты всех северных территорий. Он обречен выйти за рамки полпредских полномочий и стать межрегиональным «генерал-губернатором». Традиционно уральские полпреды не допускались ни в Ханты, ни на Ямал, их роль была ограничена, у Севера были прямые кураторы в Москве. Если Якушев действительно станет полпредом, он станет первым полпредом, который изначально опирается на северные территории», — цитирует политолога Александра Пирогова Znak.com.

Напомним, что Владимир Якушев с 2005-го по 2018 год руководил Тюменской областью. В мае 2018 года вошел в состав правительства России, возглавив министерство строительства и ЖКХ.

Стоит отметить, что 9 ноября в кабмине произошли самые масштабные за последнее время кадровые перестановки. Среди прочих в отставку отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Бывший губернатор Ямала может перейти на работу в НОВАТЭК.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 548, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:10
Известно, что Якушев - это креатура Собянина. Уход Якушева из Правительства - это ослабление «политической группы» Собянина в его амбициях на премьерский или президентский пост. И одновременное усиление «мишустинской»команды. Аппаратные «подковерные игры». Обывателю от этого «ни жарко, ни холодно». Не думаю, что Якушев усилит своё влияние на всех Губернаторов УрФО. Может быть в «тюменской матрешке», да, по старой памяти. А Куйвашев? Вряд ли он подчиниться Якушев. Вон Цуканова в последнее в столовой «кормить» перестал и машины полпредства не стал пускать во свои владения. Якушев не привезёт с собой денег. Поэтому, какое влияние усилит он? Другое дело, если он переведёт полпредство в Тюмень. За Кобылкина сказать нечего не могу. Как был «геофизик»+ так им и остался. Не потянул «природу». Но поживём-увидим.
Злая Эллочка
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Сегодня в 19:47
Бывшего полпреда Цуканова отставили из-за помощника Воробьева, которого арестовали как польского шпиона. А Борис Ковальчук не смог стать министром энергетики благодаря своей сотруднице → румыно-молдавской шпионке. Надеюсь, у Якушева шпионы не завалялись.
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