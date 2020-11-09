Главы Минстроя и Минприроды Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин ушли в отставку.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку нескольких министров. Как ранее сообщал siapress.ru, в списке главы Минприроды и Минстроя Дмитрий Кобылкин, ранее работавший губернатором ЯНАО, и Владимир Якушев, экс-губернатор Тюменской области. Также кресло министра потерял глава Минтранса Евгений Дитрих. Информация о кадровых перестановках опубликована на сайте Кремля.

Как ранее и сообщалось, Якушев назначен полномочным представителем президента в УрФО — он сменит на этом посту Николая Цуканова, который выйдет на пенсию. Какой пост займет Дмитрий Кобылкин, пока неизвестно: некоторые инсайдеры прочат ему кресло в НОВАТЭКе, однако эта информация пока никак не подтверждена.

Более подробно о причинах ухода «западносибирских министров» читайте в предыдущем материале siapress.ru.