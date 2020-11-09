В Тюменской области продолжают обеспечивать многодетные семьи земельными участками под строительство

В 2020 году 380 многодетных семей Тюменской области получили землю для строительства домов. За весь период действия программы этим правом воспользовались 8 948 семей.

«В этом году у многодетных семей Тюменской области, включенных в список на получение участка для строительства индивидуального жилья, появился выбор — получить землю или денежную выплату на улучшение жилищных условий семьи. Размер минимальной социальной выплаты на семью с тремя детьми составляет 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет осуществляться доплата в размере 64 650 рублей», – напомнили в региональном департаменте имущественных отношений.

Земельные участки многодетным семьям региона бесплатно предоставляются с 2011 года. В первую очередь участки предоставляются семьям, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью.