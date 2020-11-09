Названы возможные преемники представителей тюменской «матрешки» в правительстве РФ

В понедельник, 9 ноября, может быть официально объявлено об отставке глав Минэнерго Александра Новака, Минприроды Дмитрия Кобылкина, Минстроя Владимира Якушева и Минтранса Евгения Дитриха. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК. Также агентство называет причины отставок и возможных преемников министров.

Так, Владимира Якушева на посту главы Минстроя может сменить первый замминистра Ирек Файзуллин, назначенный в январе 2020 года. Ранее он десять лет руководил министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Отмечается, что при Якушеве была решена проблема обманутых дольщиков. Ожидается, что его назначат полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Отставку Кобылкина связывают с критикой мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Его новое место работы неизвестно. Новым министром природных ресурсов называют Александра Козлова, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

О том, что бывшие губернаторы Тюменской области Владимир Якушев и Ямала Дмитрий Кобылкин, вошедшие в состав правительства РФ в мае 2018 года, покинут кабмин СМИ сообщили на прошлой неделе. Официально эта информация на данный момент не подтверждена.