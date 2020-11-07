Чиновники Сургута рассказали, сколько педагогов в городе не смогут приступить к работе из-за болезни

В Сургуте на последний день каникул на больничном из-за ОРВИ и коронавируса находится 80 педагогов. Об этом на брифинге журналистам рассказала директор департамента образования Ирина Замятина. Чиновница отметила, что к понедельнику — 9 ноября, руководителям городских образовательных организаций придется решить вопрос с заменой этих специалистов.

Напомним, с 9 по 30 ноября, согласно постановлению губернатора, в Югре ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно, если у педагога в течение 30 дней, предшествующих принятию постановления, был диагностирован коронавирус.

В Сургуте с понедельника 25 школ из 37 уйдут на дистант (список).