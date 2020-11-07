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​В Сургуте 80 учителей находятся на больничном из-за ОРВИ и коронавируса

Чиновники Сургута рассказали, сколько педагогов в городе не смогут приступить к работе из-за болезни

​В Сургуте 80 учителей находятся на больничном из-за ОРВИ и коронавируса
sovch.chuvashia.com

В Сургуте на последний день каникул на больничном из-за ОРВИ и коронавируса находится 80 педагогов. Об этом на брифинге журналистам рассказала директор департамента образования Ирина Замятина. Чиновница отметила, что к понедельнику — 9 ноября, руководителям городских образовательных организаций придется решить вопрос с заменой этих специалистов.

Напомним, с 9 по 30 ноября, согласно постановлению губернатора, в Югре ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно, если у педагога в течение 30 дней, предшествующих принятию постановления, был диагностирован коронавирус.

В Сургуте с понедельника 25 школ из 37 уйдут на дистант (список).


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07 ноября в 14:54, просмотров: 3248, комментариев: 2
Комментарии:
Катерина
не нравится
07 ноября в 20:01
А как Ирина Замятина прокомментирует тот факт, что несмотря на постановление губернатора о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6-11 классы, департаментом образования принято решение, что 9 и 11 классы будут учиться в очной форме? Комарова приняла решение, мэр города опубликовал список школ, которые переходят на дистанционное обучение , а по факту дети идут в школу.
вера
не нравится
08 ноября в 15:41
плохо
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