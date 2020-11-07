В Тюменской области назвали победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства

Заводоуковский городской округ занял первое место в соревновании муниципальных районов по итогам 2020 года в первой сельскохозяйственной зоне. Аграриям муниципалитета вручено переходящее знамя губернатора и премия – 1 миллион 200 тысяч рублей. Второе место и 900 тысяч рублей досталось Исетскому району, третье место и 700 тысяч рублей – Тюменскому району.

Во второй сельскохозяйственной зоне в тройке победителей Упоровский район, Голышмановский городской округ и Нижнетавдинский район. В третьей – Сладковский, Абатский и Аромашевский районы. Всего в соревнованиях в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года роздано более 100 наград в почти 60 номинациях. Победителями стали сельскохозяйственные предприятия региона, главы хозяйств различной специализации и работники сельского хозяйства

«6 ноября в регионе чествовали победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года. Впервые торжественная церемония была проведена в онлайн-формате. Благодаря этому любой желающий, даже из самых отдаленных сел региона, смог стать гостем праздника. В результате мероприятие стало одним из самых масштабных за историю его проведения. К трансляции из импровизированной студии ДК «Нефтяник» с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и известным ведущим Дмитрием Губерниевым подключились несколько тысяч жителей области», – отметили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.