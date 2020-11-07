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​Переходящее знамя губернатора получили заводоуковские аграрии

В Тюменской области назвали победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства

​Переходящее знамя губернатора получили заводоуковские аграрии
Фото: admtyumen.ru

Заводоуковский городской округ занял первое место в соревновании муниципальных районов по итогам 2020 года в первой сельскохозяйственной зоне. Аграриям муниципалитета вручено переходящее знамя губернатора и премия – 1 миллион 200 тысяч рублей. Второе место и 900 тысяч рублей досталось Исетскому району, третье место и 700 тысяч рублей – Тюменскому району.

Во второй сельскохозяйственной зоне в тройке победителей Упоровский район, Голышмановский городской округ и Нижнетавдинский район. В третьей – Сладковский, Абатский и Аромашевский районы. Всего в соревнованиях в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года роздано более 100 наград в почти 60 номинациях. Победителями стали сельскохозяйственные предприятия региона, главы хозяйств различной специализации и работники сельского хозяйства

«6 ноября в регионе чествовали победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года. Впервые торжественная церемония была проведена в онлайн-формате. Благодаря этому любой желающий, даже из самых отдаленных сел региона, смог стать гостем праздника. В результате мероприятие стало одним из самых масштабных за историю его проведения. К трансляции из импровизированной студии ДК «Нефтяник» с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и известным ведущим Дмитрием Губерниевым подключились несколько тысяч жителей области», – отметили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.


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07 ноября в 16:59, просмотров: 1625, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
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07 ноября в 20:07
Тонко. Новость как раз к дате. Что нас ждало и имело
Alkonowa1ow
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08 ноября в 12:26
Привет из советского периода? Переходящее «Красное знамя» и премия за победу только, в «капиталистическом» соревновании? Но вот ничего не может «либеральный капитализм» нового «родить»! А надо стимулировать дух соревнования. Не «стахановское». Но все же. Вот достали из чехлов знамёна.
Швондер.
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08 ноября в 15:50
Че бы ни строили, получается совок. Место прОклятое не иначе
Сергей Б
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08 ноября в 16:40
Ага совок. Только доходы у чиновников не как в совке.
Капитализм с совковым лицом.
Не страна, а сказка – про вершки и корешки.
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