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​День Сибири в Тюменской области отмечают конкурсом детских рисунков

8 ноября назовут победителей конкурса детских рисунков «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани!»

​День Сибири в Тюменской области отмечают конкурсом детских рисунков
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области 8 ноября, в День Сибири, назовут победителей конкурса детских рисунков «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани!». Жюри предстоит выбрать лучшие из 1 537 работ. В этом году участие в мероприятии приняли дети от 5 до 17 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска.

«Конкурс привлек внимание 380 педагогов и воспитателей 74 школ, творческих студий, центров и 27 детских садов. Самыми привлекательными для ребят оказались номинации «Сибирь духовная», «Дороги к сибирским богатствам», «О Родине слово и песня». Имена победителей и призеров будут объявлены 8 ноября в 10.00, а итоги конкурса «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани!» будут размещены на сайте праздника, в группе «ВКонтакте» и «Инстаграме». На указанном сайте будет размещен особый подарок всем, кто любит праздник и наш край, — песня, посвященная Дню Сибири, в исполнении хора храма Архангела Михаила Тюмени», – рассказали в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области.

Стоит отметить, что День Сибири празднуют в Тюменской области с 2011 года. Этот праздник отмечают также в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Омске, Чите и других городах.


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07 ноября в 15:33, просмотров: 1729, комментариев: 0
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