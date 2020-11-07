В Тюменской области подвели итоги регионального фестиваля ремесленных работ

В Тюменской области подвели итоги фестиваля «Сибирь мастеровая», который проходил в регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Во взрослом и детском конкурсах приняли участие более 200 человек. Среди победителей мастера разных направлений народного промысла из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского и Исетского районов, сообщили в пресс-службе областного департамента культуры.

Члены жюри обращали внимание на то, чтобы в работах был отражен образ Сибири и Тюменской области, который было бы представить международному и внутреннему туристу. «И надо сказать, что участники конкурса справились с задачей. Мы благодарны тем, кто не словом, а делом поддержал наш фестиваль - это Тюменская Ярмарка, ЦУМ, областной департамент культуры и городской департамент потребительского рынка. Надеемся на дальнейшее с ними сотрудничество», – отметила директор «Дома народных художественных промыслов и ремёсел» Наталья Денисова.