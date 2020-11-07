Новая тюменская традиция: в регионе открыт первый в стране сезон термальных вод

В Тюменской области состоялось торжественное открытие сезона термальных вод. На церемонии присутствовали глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона убежден, что у Тюменской области есть возможность стать российским термальным курортом. Также он заявил, что традиция открытия сезона термальных вод станет ежегодной: «В будущем это будет один или несколько дней, возможно – целый фестиваль на всех источниках одновременно».

Зарина Догузова, в свою очередь, считает, что у региона есть туристический потенциал: удобное расположение в Уральском федеральном округе, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют формировать уникальные туристические предложения

Стоит отметить, что в ранее тюменский геотермальный курорт стал одним из победителей в конкурсе региональных проектов образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».