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​В школах Тюменской области старшие классы начнут вторую четверть с дистанционного обучения

Тюменские старшеклассники переходят на дистанционное обучение до 21 ноября

​В школах Тюменской области старшие классы начнут вторую четверть с дистанционного обучения
Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Тюменской области принял дополнительные меры по снижению риска распространения коронавируса среди школьников и стабилизации эпидобстановки в регионе. Вторую четверть ученики 6-11 классов начнут с дистанционного обучения. Оно продлится до 21 ноября.

Заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Алексей Райдер рассказал, что находящиеся на таком обучении дети из малообеспеченных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья будут получать сухпайки.

Что касается младших классов, они 9 ноября начнут учебу в обычном формате. «Младшие школьники технологически не всегда готовы к работе с онлайн-ресурсами и в социальном плане требуют дополнительного присмотра, так как не обладают навыками самоорганизации, которые нужны для дистанционного обучения. Именно они останутся под присмотром педагогов в школах», — пояснил решение оперативного штаба.

Для безопасности младшеклассников будут приниматься все ранее опробованные методы.

«Я призываю родителей отнестись с пониманием к принятым решениям. Они полностью соответствуют текущей обстановке. Наша главная задача — не подвергать риску не только самих детей — учащихся школ, но и членов их семей», — подчеркнул Алексей Райдер.


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06 ноября в 14:22, просмотров: 170, комментариев: 0
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