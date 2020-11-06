Тюменские старшеклассники переходят на дистанционное обучение до 21 ноября

Оперативный штаб Тюменской области принял дополнительные меры по снижению риска распространения коронавируса среди школьников и стабилизации эпидобстановки в регионе. Вторую четверть ученики 6-11 классов начнут с дистанционного обучения. Оно продлится до 21 ноября.

Заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Алексей Райдер рассказал, что находящиеся на таком обучении дети из малообеспеченных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья будут получать сухпайки.

Что касается младших классов, они 9 ноября начнут учебу в обычном формате. «Младшие школьники технологически не всегда готовы к работе с онлайн-ресурсами и в социальном плане требуют дополнительного присмотра, так как не обладают навыками самоорганизации, которые нужны для дистанционного обучения. Именно они останутся под присмотром педагогов в школах», — пояснил решение оперативного штаба.

Для безопасности младшеклассников будут приниматься все ранее опробованные методы.

«Я призываю родителей отнестись с пониманием к принятым решениям. Они полностью соответствуют текущей обстановке. Наша главная задача — не подвергать риску не только самих детей — учащихся школ, но и членов их семей», — подчеркнул Алексей Райдер.