Проекты событийного туризма Ялуторовска претендуют на национальную премию

Четыре проекта, разработанные в Ялуторовске, вошли в число финалистов национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

На победу претендуют «Ялуторовская масленица. Региональный народный праздник», «Народное гуляние "Капуста-барыня"», «Ялуторовский острог» и «Календарь культурных событий города Ялуторовска. Малый город больших людей». Проекты разработаны комитетом по культуре и туризму администрации города Ялуторовска и сотрудниками туристического комплекса «Ялуторовский острог» МАУК «Арт-Вояж», сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

«Премия учреждена в 2012 году, это отечественная профессиональная площадка, на которой происходит выявление наиболее интересных проектов в сфере развития событийного туризма и, самое главное, обмен опытом специалистов. В 2020 году в IX Национальной премии Russian Event Awards приняли участие 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Финал IX Национальной премии Russian Event Awards состоится 8-10 декабря в Екатеринбурге», – добавили в департаменте.