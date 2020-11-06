В Тобольске могут начать развивать промышленный туризм

В Тобольске можно развивать не только культурно-познавательный, но и промышленный туризм. Такое мнение высказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова во время визита в Тюменскую область.

«Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать», – подчеркнула глава Ростуризма.

Достопримечательности Тобольска Зарина Догузова осмотрела вместе с губернатором Александром Моором. Они посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи Императора Николая II, ознакомились с ходом реконструкции Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части Тобольска.

Глава Ростуризма отметила, что древняя столицы Сибири привлекает необычной атмосферой, в которой сочетаются древняя история и культурные традиции с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства.

Александр Моор согласился, что туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики региона: «Тюмень – первый российский город за Уралом, Тобольск – духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область».