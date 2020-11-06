Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича. Причины смерти не называются.

В октябре 2020 года Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности, уточняет «Дождь».

О кончине писателя сообщила на своей странице в инстаграме Алла Пугачева: «Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», – написала певица, опубликовав снимок Михаила Жванецкого.

Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 1999 году получил звание Народного артиста Украины, в 2012-м – Народного артиста РФ.