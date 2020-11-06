Министру ЖКХ РФ прочат пост уральского полпреда

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев покидают свои посты. Последний сменит полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. О кадровых перестановках в высших эшелонах власти со ссылкой на собственные источники сообщает Znak.com.

Официально данную информацию не комментирует ни одна из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса», станет ли глава Минстроя Владимир Якушев полпредом президента в УрФО, сказал: «Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас».

По официальным данным, Николай Цуканов в данный момент находится в отпуске.