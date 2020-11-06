В Сургуте подъезд жилого дома залило горячей водой с девятого по первый этажи – прорвало полотенцесушитель

Жителей четвертого подъезда на Геологической, 15/1 затопило с девятого по первый этаж. Одна из жительниц поделилась с siapress.ru в телефонном разговоре, что на верхнем этаже прорвало трубу – горячая вода стремительно хлынула к нижним квартирам и в подъезд. «У соседей на верхнем этаже прорвало полотенцесушитель. Это произошло примерно в пять часов утра. Кто-то из жильцов позвонил в аварийную службу, но никто не приехал. Только к семи утра удалось вызвонить сантехника, он перекрыл воду», – рассказала Ольга Панфилова.

Выяснилось, что этот многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «Комфорт». Корреспонденту siapress.ru удалось дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу, но там подробностей инцидента не рассказали, отправили в приемную. Однако в офисе на звонок не ответили.

По оценкам очевидцев, изрядно пострадал подъезд – ремонт придется восстанавливать. Однако первым делом коммунальщикам нужно будет просушить каким-то образом стены, пока не ударили первые морозы.